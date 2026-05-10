Pettinari | ‘Non sono tifosi ma criminali’ | appoggio alla Digos

Dopo gli scontri verificatisi allo stadio, la Digos ha identificato alcuni responsabili che sono stati definiti come criminali e non tifosi. Le autorità stanno indagando sulle modalità con cui i responsabili sono riusciti a travestirsi da tifosi, consentendo loro di entrare e partecipare alle manifestazioni di violenza. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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? Domande chiave Chi sono i responsabili identificati dalla Digos dopo gli scontri? Come hanno fatto i criminali a travestirsi da tifosi allo stadio? Quali pene severe ha chiesto Pettinari per gli aggressori degli agenti? Perché la violenza allo stadio minaccia la sicurezza di tutta l'area??? In Breve Dieci agenti feriti durante gli scontri dell'8 maggio davanti allo stadio Adriatico. Pettinari sollecita la Digos di Pescara per l'identificazione rapida dei responsabili. L'agg .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pettinari: ‘Non sono tifosi, ma criminali’: appoggio alla Digos ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli-Milan, i tifosi azzurri non ci stanno: pieno appoggio al popolo rossonero!Manca sempre al fischio d’inizio di Napoli-Milan, ma i tifosi azzurri hanno già acceso il match con uno striscione incredibile esposto fuori al... Napoli-Milan, i tifosi azzurri dicono basta: pieno appoggio al popolo rossonero!Manca sempre al fischio d’inizio di Napoli-Milan, ma i tifosi azzurri hanno già acceso il match con uno striscione incredibile esposto fuori al... Argomenti più discussi: Pianese-Ternana 1-1, mister Fazio: Siamo usciti a testa alta, dispiace perchè era alla nostra portata; Ternana in trasferta con 379 tifosi al seguito. Dall’aula del Tribunale al primo turno play off; Ternana al playoff con la difesa a 4, saranno 379 i tifosi nel settore ospiti contro la Pianese; Ternana, il patto dello spogliatoio per evitare il baratro: cosa succede.