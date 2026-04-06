Napoli-Milan i tifosi azzurri dicono basta | pieno appoggio al popolo rossonero!

Prima della partita tra Napoli e Milan, i tifosi partenopei hanno esposto uno striscione fuori dal settore ospiti, attirando l’attenzione dei presenti. La sfida, attesa da molti, si è aperta con un gesto di solidarietà da parte dei supporter azzurri nei confronti del pubblico rossonero. La presenza di questo striscione ha suscitato reazioni tra i tifosi e i passanti, creando un clima di curiosità e discussione intorno all’evento.