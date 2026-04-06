Napoli-Milan i tifosi azzurri dicono basta | pieno appoggio al popolo rossonero!
Prima della partita tra Napoli e Milan, i tifosi partenopei hanno esposto uno striscione fuori dal settore ospiti, attirando l’attenzione dei presenti. La sfida, attesa da molti, si è aperta con un gesto di solidarietà da parte dei supporter azzurri nei confronti del pubblico rossonero. La presenza di questo striscione ha suscitato reazioni tra i tifosi e i passanti, creando un clima di curiosità e discussione intorno all’evento.
Manca sempre al fischio d’inizio di Napoli-Milan, ma i tifosi azzurri hanno già acceso il match con uno striscione incredibile esposto fuori al settore ospiti. Il popolo rossonero non ha potuto seguire la squadra in trasferta, dopo il divieto imposto, e dalla Curva A arriva un messaggio importante rivolto proprio a loro e alle istituzioni italiane. “Basta divieti”, messaggio breve ma diretto. Sembra quasi diventata la normalità. I divieti delle trasferte ormai si vedono dappertutto, con continui stop da parte delle istituzioni per “ rischio alto per la sicurezza pubblico “. Eppure proprio questo sta quasi distruggendo il calcio italiano, con i supporter costretti a vedere la proprio squadra lontano, senza dare il proprio contributo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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