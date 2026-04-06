Prima del calcio d’inizio di Napoli-Milan, i tifosi azzurri hanno esposto uno striscione fuori al settore ospiti, attirando l’attenzione. La partita si svolge senza particolari incidenti, mentre sui social e tra i sostenitori si nota un appoggio compatto al pubblico rossonero. La presenza degli spettatori è numerosa e l’atmosfera tra le due tifoserie si percepisce tesa ma senza scontri.

Manca sempre al fischio d’inizio di Napoli-Milan, ma i tifosi azzurri hanno già acceso il match con uno striscione incredibile esposto fuori al settore ospiti. Il popolo rossonero non ha potuto seguire la squadra in trasferta, dopo il divieto imposto, e dalla Curva A arriva un messaggio importante rivolto proprio a loro e alle istituzioni italiane. “Basta divieti”, messaggio breve ma diretto. Sembra quasi diventata la normalità. I divieti delle trasferte ormai si vedono dappertutto, con continui stop da parte delle istituzioni per “ rischio alto per la sicurezza pubblico “. Eppure proprio questo sta quasi distruggendo il calcio italiano, con i supporter costretti a vedere la proprio squadra lontano, senza dare il proprio contributo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Milan, i tifosi azzurri non ci stanno: pieno appoggio al popolo rossonero!

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