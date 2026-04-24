Per la partita tra Milan e Juventus, il prezzo dei biglietti varia da 144 euro per la curva a 257 euro per il primo anello arancio. La differenza di costo ha suscitato proteste sui social network, mentre molti tagliandi sono rimasti invenduti. La vendita dei biglietti si è conclusa con numeri inferiori alle aspettative, lasciando alcuni settori semi vuoti e creando discussioni tra tifosi e appassionati.

Milano, 24 aprile 2026 – Centoquaranta euro per una curva, duecentocinquantasette se si sceglie un biglietto al primo anello arancio. E una sola domanda che rimbalza in città: carissimo pallone, quanto mi costi? Se lo chiedono perplessi e amareggiati migliaia di tifosi rossoneri e nerazzurri, “fedelissimi“ e “occasionali“, che per motivi diversi avrebbero voluto assistere dal vivo a Milan-Juventus ( serata di gala domenica ) e Inter-Parma (posticipo del 3 maggio). https:www.ilgiorno.itmilanocronacasan-siro-senza-tifo-nlzx9zfl Due partite decisive. Un “classico“ del nostro campionato il primo match, con le due “big“ che devono blindare il posto la Champions League; la probabile gara-scudetto la seconda, con la Beneamata che quel giorno potrebbe conquistare aritmeticamente il ventunesimo titolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caro Meazza, ma quanto mi costi? Per Milan-Juventus un biglietto in curva vale 144 euro: proteste sui social e tagliandi invenduti

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