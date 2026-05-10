Pestaggio con il vetro in pieno centro | inseguito e colpito alla testa con una bottiglia
Nel cuore della città, un episodio di violenza si è concluso con una persona colpita alla testa da una bottiglia di vetro rotta. L’individuo era stato inseguito e aggredito con calci e pugni prima di ricevere il colpo dall’oggetto contundente. L'aggressione si è verificata in un’area frequentata da passanti, e i soccorsi sono stati allertati subito dopo l’incidente. La polizia sta indagando sui motivi e sui responsabili.
Prima l'inseguimento, poi i calci e i pugni, infine il colpo alla testa con una bottiglia di vetro infranta. È finita con l'arresto di un 22enne residente in zona l’aggressione avvenuta nella serata di venerdì 8 maggio in via San Martino, a Manerbio. La vittima, un 34enne di origini ivoriane, è.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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