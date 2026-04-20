Vetro e sangue nella movida di Canicattì | testa spaccata con una bottiglia a un 17enne

Nella serata di ieri a Canicattì, un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito alla testa con una bottiglia all’interno di un locale della movida. La vittima è arrivata al pronto soccorso con ferite e sanguinamento, mentre gli investigatori stanno esaminando le testimonianze per ricostruire la dinamica dell'aggressione. La polizia ha avviato indagini per identificare l’autore del gesto.

Un diciassettenne è finito al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì dopo essere stato colpito con una bottiglia alla testa, all'interno di un locale. Movida violenta nella città dell'uva Italia dove, adesso, i poliziotti del commissariato cittadino stanno cercando di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetroSarebbe accaduto durante momenti di tensione tra il corteo e un fotografo al seguito della manifestazione. Con una bottiglia di vetro rotta semina il panico sull'autobus in corso Grosseto: arrestato un 20enneQuando l'agente lo ha avvicinato con l'intento di calmarlo, il giovane ha iniziato a inveire contro di lui minacciandolo per poi scagliare fuori dal... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Vetro e sangue nella movida di Canicattì: testa spaccata con una bottiglia a un 17enne; Lite in strada degenera, uomo ferito alla gola con un vetro: è grave; Il ladro incastrato dal sangue sulla tenda; ? Sangue e paura in strada: maxi rissa tra ragazzi, volano anche cocci di vetro - BresciaToday. E NO, NON DOVRAI SMONTARLO! Ecco come pulire il vetro del forno - facebook.com facebook Il vice dirigente della Digos della Questura di Roma è stato colpito in pieno da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo organizzato dagli anarchici scesi in piazza in solidarietà di Alfredo Cospito. L'uomo è stato poi soccorso dai colleghi e portato via in au x.com