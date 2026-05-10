Peschici | doppio trionfo a livello regionale per l’Istituto Omnicomprensivo Statale Libetta

Il 9 maggio, festa della Giornata dell’Europa, ha portato una doppia soddisfazione all’Istituto Omnicomprensivo Statale “Libetta” di Peschici, che ha ottenuto due riconoscimenti a livello regionale. La scuola ha partecipato a competizioni e iniziative durante la giornata, consolidando i risultati ottenuti in precedenza e rafforzando il suo ruolo nel panorama educativo locale. L’evento ha visto coinvolti studenti e docenti in momenti di celebrazione e orgoglio.

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