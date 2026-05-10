Peschici | doppio trionfo a livello regionale per l’Istituto Omnicomprensivo Statale Libetta
Il 9 maggio, festa della Giornata dell’Europa, ha portato una doppia soddisfazione all’Istituto Omnicomprensivo Statale “Libetta” di Peschici, che ha ottenuto due riconoscimenti a livello regionale. La scuola ha partecipato a competizioni e iniziative durante la giornata, consolidando i risultati ottenuti in precedenza e rafforzando il suo ruolo nel panorama educativo locale. L’evento ha visto coinvolti studenti e docenti in momenti di celebrazione e orgoglio.
Peschici: doppio trionfo a livello regionale per l'Istituto Omnicomprensivo Statale "Libetta". Il 9 maggio è stata una data simbolica: Giornata dell’Europa, che si è trasformata in un momento di festa e orgoglio per l’Istituto Omnicomprensivo Statale "Libetta" della città di Peschici. Il "Libetta" ha confermato l’alto valore della propria offerta formativa conquistando ben due quarti posti “ex aequo”, corredati da importanti assegni di studio e attestati di premiazione. Josephine Tripoli e Vanessa Mastropieri, studentesse dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo, sono state premiate per un podcast nel quale, evocando figure come...🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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