Tauro domina a Cosenza | trionfo d’oro per l’Istituto Pentimalli

Il 24 aprile 2026, a Cosenza, due atlete hanno vinto il titolo regionale, qualificandosi così per le fasi nazionali. Le competizioni si sono svolte nel contesto di un evento dedicato a giovani atlete, con l’Istituto Pentimalli di Tauro che si è distinto dominando le discipline in gara. La vittoria ha portato all’ammissione alle finali nazionali, segnando un risultato importante per la scuola e le sue rappresentanti.

? Cosa sapere Musumeci e Cananzi vincono l'oro regionale a Cosenza il 24 aprile 2026.. Le atlete dell'Istituto Pentimalli di Tauro ottengono la qualificazione alle fasi nazionali.. Musumeci Giorgia e Cananzi Chantal conquistano il primato regionale nel salto in alto e nei 1000 metri piani a Cosenza, portando i colori dell’Istituto Pentimalli Paolo VI Campanella di Tauro sul tetto dell’atletica leggera calabrese questo venerdì 24 aprile 2026. Mentre il fermento delle competizioni agita le piste della città cosentina, l’eco dei successi raggiunti arriva dritta tra i vicoli silenziosi di Tauro, dove la scuola ha saputo trasformare l’allenamento quotidiano in un trionfo di medaglie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tauro domina a Cosenza: trionfo d’oro per l’Istituto Pentimalli Notizie correlate Judo: trionfo d’oro per Pirelli, Napoli domina l’EuropaIl tatami di Tbilisi è diventato il palcoscenico del trionfo napoletano, dove Gennaro Pirelli ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria dei... Cosenza: Belvedere eletto con 5348 voti, trionfo IdMNel cuore della Calabria, la provincia di Cosenza ha l’elezione di Federico Belvedere al Consiglio provinciale con un risultato netto di 5348 voti,...