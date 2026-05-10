Biancani batte cassa di colmata | Ridateci gli 11 milioni per farla In cento invadono la nuova darsena

Un gruppo di cittadini ha organizzato una manifestazione davanti alla nuova darsena, chiedendo la restituzione di circa 11 milioni di euro. Secondo quanto riferito, quei fondi sarebbero stati sottratti per lavori di dragaggio e per una cassa di colmata. Circa cento persone sono scese in strada per esprimere il loro dissenso e chiedere che siano restituiti i soldi ritenuti persi.

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"Protesto e protestiamo perché a questa città devono essere restituiti i soldi che ci hanno portato via per il dragaggio e la cassa di colmata. Un atto accademico? Io spero di no perché protestare come città serve: con le manifestazioni abbiamo sbloccato i fondi che erano stati destinati alle opere compensative per i lavori della terza corsia autostradale", dice il sindaco Andrea Biancani. Che ieri mattina si è presentato nel grande piazzale che è in fondo alla strada dei Due Porti, con la fascia tricolore. "Perché sono qui non come esponente di un partito, ma di tutti i cittadini pesaresi ed ho anche inviato una mail anche ai i rappresentanti della minoranza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biancani batte cassa... di colmata: "Ridateci gli 11 milioni per farla". In cento invadono la nuova darsena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Danno o vantaggio? Il rebus cassa di colmata Marche, allarme lavoro: la cassa integrazione esplode a 11 milioniLe Marche affrontano un primo trimestre 2026 segnato da una crisi occupazionale senza precedenti, con le ore di cassa integrazione che hanno...