Arriva il giorno della protesta. Perché domani alle 12,15 nella nuova darsena, tra i Due Porti, nel piazzale davanti a "La Vela", il sindaco Andrea Biancani ha convocato tutte le associazioni della nautica, ma anche i cittadini, per una manifestazione. Per cosa? Per gli undici milioni di euro che erano stati stanziati dal ministero per i lavori messi in programma nel bacino e che sono poi spariti. Dopo 6 anni che erano fermi lì, il Governo ha deciso di spostarli in altri capitolati di spesa per cui le opere messe in programma, a questo punto nessuno sa quando si faranno. "Parliamo di un intervento strategico e atteso da anni – dice Biancani –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto, lo scippo di undici milioni. Biancani: "Domani grande protesta"

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