La società Borras | Grazie a Faroni e ai tifosi Ora prenderemo delle decisioni

Il direttore generale di una società sportiva ha espresso emozione nel commentare i recenti sviluppi. Ha ringraziato pubblicamente il presidente e i tifosi, sottolineando l'importanza del sostegno ricevuto. Ha inoltre annunciato che saranno prese nuove decisioni a breve, senza entrare nei dettagli. L'intervento si è concentrato sul senso di responsabilità verso la città e chi ha investito nel progetto.

Il direttore generale Hernan Borras è visibilmente emozionato. E non lo nega. "Sono molto emozionato – spiega – la responsabilità era grande di fronte alla città e ad un imprenditore che ha compiuto uno sforzo molto grande. Una soddisfazione per la società in primis, abbiamo commesso degli errori ma questo club ha sempre pagato tutto ed è importante, ora possiamo dunque rivolgere il nostro pensiero al futuro. Prima però vorrei mandare un caloroso abbraccio e un grande ringraziamento al presidente Javier Faroni, che ha le sue difficoltà di salute e non solo. E non è venuto qui per la clinica o lo stadio ma solo per il calcio. Voglio anche abbracciare Franco Vannini che ha perso la moglie".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La società. Borras: "Grazie a Faroni e ai tifosi. Ora prenderemo delle decisioni» Pierguido Iezzi: “L’AI ora prende decisioni, le aziende devono difendersi con sistemi AI-armed”L’intelligenza artificiale sta attraversando una trasformazione profonda, passando da semplice strumento di supporto a tecnologia capace di prendere... Leggi anche: Benevento-Catania: trasferta vietata ai tifosi siciliani, la società protesta