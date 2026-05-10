Perugia altra nottata difficile in via Pozzo Campana | Si drogano si ubriacano e fanno danni E un minore è andato in coma etilico

Nella zona di via Pozzo Campana a Perugia si sono verificati nuovi disordini durante la notte, con gruppi di persone che si sono radunati in modo consistente. Sono stati segnalati episodi di consumo di sostanze stupefacenti e alcolici, oltre a danni a proprietà pubbliche e private. Tra le persone coinvolte, un minore è stato trovato in condizioni di coma etilico, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui