Perugia altra nottata difficile in via Pozzo Campana | Si drogano si ubriacano e fanno danni E un minore è andato in coma etilico
Nella zona di via Pozzo Campana a Perugia si sono verificati nuovi disordini durante la notte, con gruppi di persone che si sono radunati in modo consistente. Sono stati segnalati episodi di consumo di sostanze stupefacenti e alcolici, oltre a danni a proprietà pubbliche e private. Tra le persone coinvolte, un minore è stato trovato in condizioni di coma etilico, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine.
“Ricominciano di nuovo a radunarsi numerosi a via Pozzo Campana dove si drogano, ubriacano e compiono atti di vandalismo”. E anche: “Abbiamo fatto l'esposto alle autorità tempo fa, non sappiamo più cosa fare per fare cessare questa malamovida del sabato sera”. I residente di via Pozzo Campana.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Vodka nella borraccia, 15enne del Corridoni Campana in coma etilico durante la gita: finisce in ospedale ad Ostuni
In gita beve vodka dalla borraccia e va in coma etilico, il padre si scusa con la DirigenteUna studentessa di 15 anni di un istituto superiore della provincia di Ancona è stata ricoverata in ospedale dopo aver accusato un malore durante una...