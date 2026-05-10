Perugia altra nottata difficile in via Pozzo Campana | Si drogano si ubriacano e fanno danni E un minore è andato in coma etilico

Da perugiatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di via Pozzo Campana a Perugia si sono verificati nuovi disordini durante la notte, con gruppi di persone che si sono radunati in modo consistente. Sono stati segnalati episodi di consumo di sostanze stupefacenti e alcolici, oltre a danni a proprietà pubbliche e private. Tra le persone coinvolte, un minore è stato trovato in condizioni di coma etilico, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine.

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“Ricominciano di nuovo a radunarsi numerosi a via Pozzo Campana dove si drogano, ubriacano e compiono atti di vandalismo”. E anche: “Abbiamo fatto l'esposto alle autorità tempo fa, non sappiamo più cosa fare per fare cessare questa malamovida del sabato sera”. I residente di via Pozzo Campana.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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