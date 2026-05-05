In gita beve vodka dalla borraccia e va in coma etilico il padre si scusa con la Dirigente

Durante una gita scolastica in Puglia, una studentessa di 15 anni proveniente da un istituto superiore della provincia di Ancona è stata ricoverata in ospedale dopo aver accusato un malore. La ragazza aveva bevuto vodka dalla borraccia prima di cadere in coma etilico. Dopo l'incidente, il padre della studentessa si è scusato con la dirigente scolastica.

Una studentessa di 15 anni di un istituto superiore della provincia di Ancona è stata ricoverata in ospedale dopo aver accusato un malore durante una gita scolastica in Puglia. Secondo le ricostruzioni, la giovane avrebbe assunto alcol insieme ad alcuni compagni nella stanza d’albergo, fino a perdere i sensi. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato gestito inizialmente dagli stessi studenti, che hanno allertato i docenti accompagnatori quando la situazione è apparsa critica. I professori hanno immediatamente attivato i soccorsi: la ragazza è stata trasportata in ospedale in stato di coma etilico. Dopo alcune ore è stata dichiarata fuori pericolo e trattenuta in osservazione per la notte, prima delle dimissioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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