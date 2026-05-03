Vodka nella borraccia 15enne del Corridoni Campana in coma etilico durante la gita | finisce in ospedale ad Ostuni

Durante un viaggio d’istruzione in Puglia, un ragazzo di 15 anni è stato ricoverato in ospedale ad Ostuni in seguito a un coma etilico. La notte tra martedì e mercoledì, la comitiva di studenti si trovava a Ostuni, dove è stato scoperto che il giovane aveva una bottiglia di vodka nella borraccia. La situazione ha causato grande preoccupazione tra i presenti.

OSIMO Paura al viaggio d’istruzione del Corridoni-Campana in Puglia. La comitiva in viaggio a Ostuni, nella notte tra martedì e mercoledì, ha vissuto attimi di terrore quando una 15enne è finita in coma etilico nella propria camera d’albergo dopo aver bevuto un cocktail a base di vodka. La studentessa del secondo anno per eludere i controlli ha usato come stratagemma quello di travasare l’alcol in una borraccia anonima per non destare sospetti. Insieme ai compagni cercava una serata diversa, complice anche il clima di festa che poteva però prendere una piega più preoccupante. La giovane stordita dal cocktail è stata poi ricoverata in...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Vodka nella borraccia, 15enne del Corridoni Campana in coma etilico durante la gita: finisce in ospedale ad Ostuni Notizie correlate 15enne rinvenuto in coma etilico a Lonato Del Garda vicino Brescia, scatta la sospensione contro una discotecaDue denunce e venti giorni di chiusura: questo il bilancio dei controlli interforze condotti nella notte tra sabato e domenica presso una discoteca... Leggi anche: Alcolici a minori, 15enne rischia il coma etilico: chiusa la discoteca "Heaven" di Lonato