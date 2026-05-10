L' esposizione prolungata ai pesticidi può aumentare il rischio di tumori

Una nuova analisi indica che l'esposizione prolungata ai pesticidi può essere collegata a un aumento del rischio di sviluppare tumori. Le sostanze chimiche presenti in ambienti agricoli, anche quando considerate sicure singolarmente, sembrano modificarsi e combinarsi tra loro, creando un ambiente potenzialmente dannoso per la salute. Le evidenze si basano su studi che osservano le condizioni di chi lavora e vive in zone con presenza significativa di queste sostanze.

Vivere e lavorare in un ambiente carico di sostanze chimiche e inquinanti è dannoso per la salute. In particolare, i pesticidi utilizzati in agricoltura, anche quando ritenuti singolarmente sicuri, miscelandosi tra loro nell’ambiente sembrerebbero aumentare il rischio di sviluppare neoplasie. Lo.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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