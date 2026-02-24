Perseguita ex moglie e figlia nel Cilento | arrestato 54enne con braccialetto elettronico

Un uomo di 54 anni è stato arrestato nel Cilento per aver perseguitato l'ex moglie e la figlia, causando loro paura e disagio. Le forze dell'ordine hanno ritenuto necessario intervenire dopo aver riscontrato comportamenti minacciosi e continue persecuzioni. L'uomo ora si trova agli arresti domiciliari, sorvegliato con il braccialetto elettronico. La vicenda ha attirato l'attenzione su un problema che coinvolge molte famiglie della zona.

Nuovo caso di presunti atti persecutori nel Cilento. I Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo di 54 anni. Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, al termine delle indagini avviate a seguito delle denunce presentate dall’ex moglie e dalla figlia dell’indagato. Le accuse. Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, l’uomo avrebbe posto in essere nel tempo una serie di comportamenti ritenuti vessatori: pressioni reiterate, richieste insistenti di denaro, minacce e atteggiamenti aggressivi. 🔗 Leggi su Zon.it

Devono applicargli il braccialetto elettronico perchè perseguita l'ex ma non si presenta: arrestatoUn cittadino italiano, già denunciato per atti persecutori nei confronti dell’ex partner, è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato di Castel Volturno.

Litiga con la moglie nonostante codice rosso e braccialetto elettronico: arrestato 30enneUn uomo di 30 anni è stato arrestato a Fermo, nonostante il divieto di avvicinamento e il codice rosso per maltrattamenti in famiglia.

