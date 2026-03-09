Perseguita e aggredisce l’ex compagna a Bologna | braccialetto elettronico a 30enne

A Bologna, un uomo di 30 anni è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento all’ex compagna e obbligato a indossare un braccialetto elettronico. La misura viene applicata dopo che l’uomo ha perseguitato e aggredito la donna. La decisione è stata presa dalle autorità per tutelare la sicurezza della vittima.

Bologna, 9 marzo 2026 — Un divieto di avvicinamento all’ex compagna, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. È la misura cautelare eseguita dai carabinieri della stazione di Bologna Borgo Panigale nei confronti di un uomo di 30 anni, di nazionalità rumena, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per atti persecutori. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna su richiesta del pubblico ministero, dopo gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma a seguito della denuncia presentata dalla vittima. La giovane si era infatti presentata in caserma nelle scorse settimane raccontando una situazione diventata sempre più pesante e difficile da sostenere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

