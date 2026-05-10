Perde il controllo della bicicletta e sbatte violentemente la testa 49enne portato d' urgenza in ospedale
Un uomo di 49 anni è caduto dalla bicicletta questa mattina presto in via Medusia, nella frazione di Bolognina di Castelvetro, intorno alle 8. Durante la caduta ha sbattuto violentemente la testa ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma non rischia la vita e ha ricevuto una prognosi di 40 giorni.
Tanta paura ma fortunatamente se la caverà con 40 giorni di prognosi. E' caduto in bicicletta sbattendo violentemente la testa, un 49enne che questa mattina presto – non erano nemmeno le 8 – percorreva via Medusia nella frazione di Bolognina di Castelvetro. Per cause da accertare, l'uomo ha perso.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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