Perde il controllo della bicicletta e sbatte violentemente la testa 49enne portato d' urgenza in ospedale

Un uomo di 49 anni è caduto dalla bicicletta questa mattina presto in via Medusia, nella frazione di Bolognina di Castelvetro, intorno alle 8. Durante la caduta ha sbattuto violentemente la testa ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma non rischia la vita e ha ricevuto una prognosi di 40 giorni.

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