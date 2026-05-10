Lorenzo Musetti si è qualificato agli ottavi degli Internazionali d’Italia, ma ha giocato con il ginocchio fasciato, evidenziando un problema fisico che lo riguarda da tempo. La fasciatura si è resa necessaria durante la partita contro Cerundolo, e le sue condizioni sono state monitorate attentamente. La prestazione del giocatore toscano ha suscitato alcune preoccupazioni in vista dei prossimi incontri sulla terra rossa di Roma.

Lorenzo Musetti è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, ma le condizioni fisiche del toscano destano un po’ di preoccupazione in vista del prosieguo dell’avventura sulla terra rossa di Roma. Il 24enne ha avuto la meglio sull’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(7), 6-4 dopo oltre due ore di battaglia, ma ha dovuto fare i conti per l’intera partita con delle criticità che non tranquillizzano in vista del prossimo match contro il norvegese Casper Ruud, in programma martedì 12 maggio. Il numero 10 del mondo si è presentato al Foro Italico con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra e diversi movimenti su quel lato sono sembrati macchinosi, poco fluidi e a tratti sofferti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Lorenzo Musetti era fasciato contro Cerundolo? Il problema fisico a Roma e la prossima partita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Francisco Cerundolo, Roma 10-05-2026Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo si giocheranno l’accesso alla seconda settimana degli Internazionali d’Italia nel pomeriggio di domenica,...

Lorenzo Musetti: “Avevo i crampi, difficile trovare la via di uscita. Penso al riposo e alla prossima partita”Lorenzo Musetti ha sconfitto l’arcigno argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(7), 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di autentici...

Argomenti più discussi: Musetti al 3° turno: Mpetshi Perricard ko; Musetti: Mi manca un po' di serenità, ma Roma è speciale. Voglio sentire il calore dei tifosi; Musetti: Chiediamo montepremi Slam più equi. Sinner? Non è facile essere il secondo; Lorenzo Musetti: Vivrò il torneo di Roma con più serenità per divertirmi in campo.