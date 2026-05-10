Lorenzo Musetti | Avevo i crampi difficile trovare la via di uscita Penso al riposo e alla prossima partita

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti ha battuto l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(7), 6-4 in due ore e quattordici minuti di partita agli Internazionali d’Italia, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale. Durante il match, ha dichiarato di aver avuto crampi e di aver trovato difficile trovare una via d’uscita, aggiungendo che ora pensa al riposo e alla prossima sfida.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lorenzo Musetti ha sconfitto l’arcigno argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(7), 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di autentici battaglia, riuscendo così a qualificarsi agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il toscano ha superato un avversario decisamente impegnativo sulla terra rossa e ha arginato il fastidio fisico alla coscia sinistra, visibilmente fasciata già alla vigilia dell’incontro andato in scena a Roma. Lorenzo Musetti ha analizzato la propria prestazione nella consueta intervista a caldo rilasciata direttamente in campo: “Ho sofferto fin dall’inizio, mi aspettavo una partita difficile, contro un amico per altro.🔗 Leggi su Oasport.it

lorenzo musetti avevo i crampi difficile trovare la via di uscita penso al riposo e alla prossima partita
© Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Avevo i crampi, difficile trovare la via di uscita. Penso al riposo e alla prossima partita”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Lorenzo Musetti promosso a Madrid: “Infortunio difficile da gestire. Bravo a reagire ai momenti di flessione”

Lorenzo Musetti alla vigilia di Barcellona: “Fisicamente mi sento pronto al 100%, i risultati arriveranno”Lorenzo Musetti vuole rimettersi in marcia dopo la sconfitta contro Valentin Vacherot al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo e si presenta ai...

Argomenti più discussi: Musetti alla ricerca del miglior Lorenzo: L’affetto del pubblico può fare la differenza; Musetti all'Atp Roma: 'Sono stato solido nei momenti importanti'. Video; Musetti: A Roma sogno una finale tutta italiana; Musetti: Chiediamo montepremi Slam più equi. Sinner? Non è facile essere il secondo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web