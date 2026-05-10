Lorenzo Musetti | Avevo i crampi difficile trovare la via di uscita Penso al riposo e alla prossima partita

Lorenzo Musetti ha battuto l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(7), 6-4 in due ore e quattordici minuti di partita agli Internazionali d’Italia, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale. Durante il match, ha dichiarato di aver avuto crampi e di aver trovato difficile trovare una via d’uscita, aggiungendo che ora pensa al riposo e alla prossima sfida.

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