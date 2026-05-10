Lorenzo Musetti | Avevo i crampi difficile trovare la via di uscita Penso al riposo e alla prossima partita
Lorenzo Musetti ha battuto l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(7), 6-4 in due ore e quattordici minuti di partita agli Internazionali d’Italia, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale. Durante il match, ha dichiarato di aver avuto crampi e di aver trovato difficile trovare una via d’uscita, aggiungendo che ora pensa al riposo e alla prossima sfida.
Lorenzo Musetti ha sconfitto l’arcigno argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(7), 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di autentici battaglia, riuscendo così a qualificarsi agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il toscano ha superato un avversario decisamente impegnativo sulla terra rossa e ha arginato il fastidio fisico alla coscia sinistra, visibilmente fasciata già alla vigilia dell’incontro andato in scena a Roma. Lorenzo Musetti ha analizzato la propria prestazione nella consueta intervista a caldo rilasciata direttamente in campo: “Ho sofferto fin dall’inizio, mi aspettavo una partita difficile, contro un amico per altro.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: Lorenzo Musetti promosso a Madrid: “Infortunio difficile da gestire. Bravo a reagire ai momenti di flessione”
Lorenzo Musetti alla vigilia di Barcellona: “Fisicamente mi sento pronto al 100%, i risultati arriveranno”Lorenzo Musetti vuole rimettersi in marcia dopo la sconfitta contro Valentin Vacherot al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo e si presenta ai...
Argomenti più discussi: Musetti alla ricerca del miglior Lorenzo: L’affetto del pubblico può fare la differenza; Musetti all'Atp Roma: 'Sono stato solido nei momenti importanti'. Video; Musetti: A Roma sogno una finale tutta italiana; Musetti: Chiediamo montepremi Slam più equi. Sinner? Non è facile essere il secondo.