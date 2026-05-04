La missione del Lazio nella Silicon Valley | startup cultura e innovazione

Il 4 maggio 2026, una delegazione della Regione Lazio è arrivata a San Francisco per una visita dedicata alle startup, agli investimenti e alla promozione della cultura innovativa. La missione si concentra sul rafforzamento delle relazioni con il mondo della tecnologia e dell’imprenditoria della Silicon Valley, con incontri e visite a diverse aziende e acceleratori. L’obiettivo è favorire scambi e collaborazioni tra le realtà italiane e quelle californiane.

San Francisco, 4 maggio 2026 – Startup, investimenti, ricerca e cultura. La missione della Regione Lazio a San Francisco ha messo al centro l’innovazione e la proiezione internazionale del sistema produttivo regionale, con un programma di incontri tra istituzioni, imprese, investitori e grandi attori del mondo tecnologico. Momento centrale della missione è stato il Demo Day ospitato da INNOVIT, l’hub italiano dell’innovazione a San Francisco. Le startup selezionate del Lazio hanno presentato i propri progetti davanti a investitori, aziende e stakeholder dell’ecosistema statunitense, con l’obiettivo di attrarre capitali, sviluppare partnership industriali e rafforzare la presenza sui mercati internazionali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Brescia: Platone nella Silicon ValleyLa libreria Florville e il Circolo Tucidide annunciano un nuovo appuntamento del ciclo di incontri Il Dissenso della Civiltà - Conferenze, dibattiti,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: INNOVIT 2026: con le imprese del Lazio nel polo mondiale dell’innovazione; Rocca incontra il governatore della California: Imprese del Lazio nel polo dell’Innovazione; Il Lazio conquista la Silicon Valley: le startup regionali protagoniste a INNOVIT 2026; USA: Regione Lazio con rete diplomatica per cultura e innovazione. Da Sora alla Silicon Valley: due studentesse portano gli Etruschi a San FranciscoLa missione istituzionale della Regione Lazio in California ruota attorno a Experience Etruria, mostra digitale e immersiva ... radiocolonna.it Missione della Regione Lazio in California: la cultura come ponte tra identità e innovazioneROMA - In occasione della missione istituzionale della Regione Lazio in California, prende forma una visione che mette al centro la cultura come leva strategica ... etrurianews.it Nella Silicon Valley, uno dei distretti tecnologici più innovativi al mondo. - facebook.com facebook Ricordo il tecnoentusiasmo della sinistra liberal per la prima era social, la silicon valley modello di progresso e libertà. È finita con una oligarchia tecnoautoritaria, immune alle regole, che predica la fine della democrazia. Rivedo lo stesso entusiasmo con l’IA # x.com