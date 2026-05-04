La missione del Lazio nella Silicon Valley | startup cultura e innovazione

Da cdn.ilfaroonline.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 maggio 2026, una delegazione della Regione Lazio è arrivata a San Francisco per una visita dedicata alle startup, agli investimenti e alla promozione della cultura innovativa. La missione si concentra sul rafforzamento delle relazioni con il mondo della tecnologia e dell’imprenditoria della Silicon Valley, con incontri e visite a diverse aziende e acceleratori. L’obiettivo è favorire scambi e collaborazioni tra le realtà italiane e quelle californiane.

San Francisco, 4 maggio 2026 – Startup, investimenti, ricerca e cultura. La missione della Regione Lazio a San Francisco ha messo al centro l’innovazione e la proiezione internazionale del sistema produttivo regionale, con un programma di incontri tra istituzioni, imprese, investitori e grandi attori del mondo tecnologico. Momento centrale della missione è stato il Demo Day ospitato da INNOVIT, l’hub italiano dell’innovazione a San Francisco. Le startup selezionate del Lazio hanno presentato i propri progetti davanti a investitori, aziende e stakeholder dell’ecosistema statunitense, con l’obiettivo di attrarre capitali, sviluppare partnership industriali e rafforzare la presenza sui mercati internazionali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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