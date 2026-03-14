Adrano C5 comincia la festa | la squadra del coach Carmelo Sgroi promossa in Serie A2

L’Adrano C5, guidata dal coach Carmelo Sgroi, ha conquistato la promozione in Serie A2 dopo aver vinto una partita decisiva nel campionato di Serie B. La squadra ha festeggiato questa importante conquista con entusiasmo, segnando un traguardo che rimarrà nella storia del club. La vittoria rappresenta un passo importante per il futuro del team nel calcio a 5.

Il club del presidente Carmelo Perni è riuscito a fare il passo decisivo verso la Serie A2, coronando un percorso di crescita costante L’Adrano C5 scrive una pagina storica nel calcio a 5 con una vittoria clamorosa nel campionato di Serie B. Nella tensostruttura di Adrano, davanti a un pubblico festante, i biancoazzurri hanno travolto l’Athletic Palermo per 13-0, confermando il proprio dominio in stagione. Dopo i playoff dello scorso anno, il club del presidente Carmelo Perni è riuscito a fare il passo decisivo verso la Serie A2, coronando un percorso di crescita costante. Determinante è stato il lavoro di coach Carmelo Sgroi, della squadra e di tutto lo staff dirigenziale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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