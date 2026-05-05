Senigallia promossa in C e vince anche l’ultima sfida Coach Fini felice | Un grande gruppo di giocatori

La squadra di pallavolo di Senigallia ha concluso il campionato con un’ulteriore vittoria, confermando la promozione in C dopo aver dominato la serie D. È stato un decennio di progressi che si è concluso con questa conquista, che ha portato la squadra a tornare nella massima serie regionale. Il coach ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando l’impegno di un gruppo di giocatori che ha lavorato con costanza.

Si è chiusa con l’ennesima vittoria il memorabile campionato dell’ US Pallavolo Senigallia maschile che dopo un decennio ha riconquistato la massima serie regionale, la C, dominando la serie D. I ragazzi di coach Francesco Fini erano già promossi matematicamente ma hanno vinto anche l’ultima partita, 3-2 rimontando da 0-2, sul campo del Fabriano secondo in classifica, chiudendo così con addirittura nove punti di vantaggio su chi insegue. Una stagione indimenticabile per la squadra maschile dell’US, società che dunque il prossimo anno potrà vantare in C regionale sia la squadra maschile di coach Fini che quella femminile sponsorizzata Banco Marchigiano Subissati, che nella massima serie regionale gioca da tempo sotto la guida del tecnico Roberto Paradisi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Senigallia promossa in C e vince anche l’ultima sfida. Coach Fini felice: "Un grande gruppo di giocatori" Notizie correlate Vigor Senigallia: l’ultima sfida a Pomezia per il sogno playoff? Cosa scoprirai Come può la Vigor superare il trauma del gol subito dal Chieti? Quale fattore tattico dell'UniPomezia metterà in crisi i rossoblu?... Senigallia, vigilessa promossa a funzionario: scattano due ricorsi a MattarellaSENIGALLIA - Due ricorsi al Presidente della Repubblica presentati da altrettanti dipendenti della Polizia locale per un avanzamento di carriera... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Senigallia promossa in C e vince anche l’ultima sfida. Coach Fini felice: Un grande gruppo di giocatori; La Pallavolo maschile chiude alla grande una stagione memorabile; Storica US Pallavolo Senigallia: maschile vince e torna dopo anni in serie C. Senigallia promossa in C e vince anche l’ultima sfida. Coach Fini felice: Un grande gruppo di giocatoriSi è chiusa con l’ennesima vittoria il memorabile campionato dell’US Pallavolo Senigallia maschile che dopo un decennio ha riconquistato ... msn.com E’ matematica. L’Us Senigallia conquista la promozione in serie CL’Us Senigallia sugli scudi. Dopo una stagione memorabile ecco la matematica promozione in C per la squadra maschile che ... sport.quotidiano.net Macerata battuta 3-0, ecco la matematica in una Corinaldesi in festa. Una stagione memorabile per i ragazzi di coach Fini - facebook.com facebook