Patrick Stevens chi è il compagno di Fiona May insieme a Pechino Express

Patrick Stevens è il compagno di Fiona May, nota ex atleta. La coppia partecipa all’edizione 2026 di “Pechino Express”, dove gareggia insieme come una delle coppie in gara. La loro presenza nel programma è stata annunciata come parte della prossima stagione. I due affronteranno insieme le sfide della trasmissione in un percorso che li vedrà protagonisti.

La coppia formata da Patrick Stevens-Fiona May è tra i partecipanti all’edizione 2026 di “Pechino Express”, dove sono chiamati a gareggerare nsieme come una delle coppie concorrenti. L’avventura con partenza dall’Indonesia, per poi toccare Cina e Giappone, è capitanata da Costantino della Gherardesca. Fiona May ha sposato Gianni Iapichino, astista e multipista toscano, nel 1994. La coppia ha poi avuto due figlie: Larissa nel 2002 e Anastasia nel 2009. La figlia Larissa ha seguito le orme della madre diventando a sua volta campionessa in salto in lungo. Nel 2011 Fiona May e Gianni Iapichino hanno annunciato la separazione ufficiale. Di lei sappiamo anche che ama il tennis e che pratica yoga e meditazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

«Solo Patrick ci sarebbe riuscito. Ed eccoci qui». Fiona May racconta senza filtri la sua nuova avventura a Pechino Express, vissuta insieme al compagno Patrick Stevens. L'ex campionessa del salto in lungo, abituata a sfidare avversarie come Heike Drechsle