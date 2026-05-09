Pensioni statali obbligati a lavorare per 49 anni per evitare taglio dell'assegno | la simulazione Cgil

Secondo una simulazione della Cgil, alcune categorie di dipendenti pubblici saranno costrette a lavorare fino a 49 anni per evitare riduzioni nelle pensioni. Le recenti riforme pensionistiche hanno introdotto limiti più stringenti, che potrebbero portare a un prolungamento dell’età lavorativa per alcuni lavoratori statali. La situazione riguarda specificamente alcune categorie di impiegati pubblici, che dovranno affrontare un periodo di servizio più lungo per mantenere l’importo dell’assegno pensionistico.

Alcune categorie di dipendenti pubblici, a causa delle riforme pensionistiche varate negli ultimi anni, si ritroveranno in futuro a dover lavorare molto più a lungo per non subire un taglio significativo dell'assegno. Uno studio della Cgil ha calcolato che in alcuni casi si potrebbe arrivare a superare i 49 anni di contributi versati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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