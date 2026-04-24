Pensioni la Consulta apre ai tagli sulla rivalutazione | ecco come può cambiare l' assegno
La Corte costituzionale ha deciso di esaminare la possibilità di ridurre le rivalutazioni delle pensioni in presenza di determinate condizioni. La questione riguarda l’eventualità di modificare gli aumenti automatici previsti dalla legge, in base all’andamento dell’inflazione, e di conseguenza, di influire sugli importi mensili percepiti dai pensionati. La decisione si inserisce in un procedimento riguardante la legittimità di norme che regolano la perequazione pensionistica.
Mettere mano agli aumenti delle pensioni derivanti dalla perequazione, nel caso in cui sia necessario tutelare la finanza pubblica, non può essere considerato un atto di violazione del diritto previdenziale: una sentenza della Corte Costituzionale, avallata dalla Cassazione, chiarisce questo punto ma d’altro canto alimenta le preoccupazioni dei contribuenti italiani. Quando si parla di “ perequazione automatica ” ci si riferisce a quel sistema di adeguamento annuale degli importi pensionistici al costo della vita che viene valutato sulla base dell’inflazione rilevata dall’Istat: questo meccanismo collaudato è finalizzato sostanzialmente a tutelare il potere d’acquisto dell’assegno nel tempo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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