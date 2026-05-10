Pedro Acosta attacca Di Giannantonio | Dopo il sorpasso mi ha guardato non lo dimenticherò
Durante il Gran Premio di Le Mans, Pedro Acosta ha espresso disappunto nei confronti di Di Giannantonio, affermando che dopo il sorpasso il pilota lo ha guardato, e che non lo dimenticherà. Di Giannantonio, nel finale di gara, è riuscito a passare Acosta, che ha commentato la sua reazione successiva alla manovra. Le dichiarazioni sono state rilasciate dopo la conclusione della corsa, senza ulteriori commenti ufficiali.
Nel finale di gara Di Giannantonio ha infilato Acosta, che dopo il GP di Le Mans era furioso: "Si è girato per guardarmi dopo avermi superato, me lo ricorderò".🔗 Leggi su Fanpage.it
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