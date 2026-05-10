Pedro Acosta attacca Di Giannantonio | Dopo il sorpasso mi ha guardato non lo dimenticherò

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio di Le Mans, Pedro Acosta ha espresso disappunto nei confronti di Di Giannantonio, affermando che dopo il sorpasso il pilota lo ha guardato, e che non lo dimenticherà. Di Giannantonio, nel finale di gara, è riuscito a passare Acosta, che ha commentato la sua reazione successiva alla manovra. Le dichiarazioni sono state rilasciate dopo la conclusione della corsa, senza ulteriori commenti ufficiali.

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Nel finale di gara Di Giannantonio ha infilato Acosta, che dopo il GP di Le Mans era furioso: "Si è girato per guardarmi dopo avermi superato, me lo ricorderò".🔗 Leggi su Fanpage.it

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