La leghista Matone attacca le uscite folli di Nordio sul Referendum | Lo pensiamo tutti ma non si può dire
Matone, deputata della Lega, critica le dichiarazioni di Nordio sul Referendum del 22-23 marzo, ritenendole inappropriate e dannose. La politica sostiene che il ministro abbia espresso opinioni che molti condividono, ma che non dovrebbero essere rese pubbliche, perché potrebbero influenzare l’opinione degli elettori. La sua presa di posizione si concentra sulla preoccupazione di un possibile impatto sulla campagna referendaria. La discussione continua a dividere gli schieramenti politici e i cittadini.
Il ministro della Giustizia Nordio ha fatto "dichiarazioni folli" sul referendum del 22 e 23 marzo, dicendo cose che "tutti noi pensiamo" ma che "non si possono dire pubblicamente", e così facendo ha causato la rimonta del No. È l'attacco che è arrivato dalla deputata della Lega Simonetta Matone, a un incontro direttivo del partito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Referendum, la leghista Matone: “Dichiarazioni folli di Nordio, grazie a lui abbiamo perso il vantaggio sul No”Matone, deputata della Lega, attribuisce le perdite sul fronte del referendum alle dichiarazioni di Nordio.
