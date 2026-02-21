La leghista Matone attacca le uscite folli di Nordio sul Referendum | Lo pensiamo tutti ma non si può dire

Il ministro della Giustizia Nordio ha fatto "dichiarazioni folli" sul referendum del 22 e 23 marzo, dicendo cose che "tutti noi pensiamo" ma che "non si possono dire pubblicamente", e così facendo ha causato la rimonta del No. È l'attacco che è arrivato dalla deputata della Lega Simonetta Matone, a un incontro direttivo del partito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Referendum, la leghista Matone: “Dichiarazioni folli di Nordio, grazie a lui abbiamo perso il vantaggio sul No”Matone, deputata della Lega, attribuisce le perdite sul fronte del referendum alle dichiarazioni di Nordio.

Meloni insiste sul caso Pucci a Sanremo e difende la “satira” su Schlein: “Si può fare solo contro di me?”Giorgia Meloni torna a parlare del caso Pucci a Sanremo, difendendo la sua satira contro Schlein.

