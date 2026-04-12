I teloni anti-diossina | Da Pedemontana mancanza di cautela

Gruppi ambientalisti hanno segnalato che i teloni anti-diossina sono stati strappati dal vento sui terreni sottoposti a bonifica. Hanno scritto a Pedemontana chiedendo chiarimenti, ma le risposte ricevute non hanno soddisfatto le loro richieste. La vicenda riguarda la presenza di diossina nei terreni e le misure adottate per contenere il rischio ambientale. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dei danni o sulle eventuali azioni correttive.

Teli strappati dal vento sui terreni interessati dalla bonifica della diossina, i gruppi ambientalisti hanno scritto a Pedemontana ma le risposte non convincono. La scorsa settimana, a causa delle intense folate di vento, molti teli di copertura sui terreni movimentati ai lati della Milano-Meda per il cantiere della futura autostrada sono stati strappati, alcuni addirittura spostati a decine di metri di distanza, fino a raggiungere la cima di un traliccio dell’alta tensione. I gruppi ambientalisti e le liste civiche presenti al Tavolo permanente sulla bonifica hanno scritto a Pedemontana chiedendo un rapido intervento di ripristino, con il riposizionamento dei teli stessi onde evitare che le correnti d’aria possano trasportare e disperdere nell’ambiente circostante pulviscolo contenente diossina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I teloni anti-diossina: "Da Pedemontana mancanza di cautela" Nel cantiere strappati i teli anti diossinaTeli del cantiere Pedemontana strappati dal vento e spinti fino in cima a un traliccio dell’alta tensione a Cesano. Lombardia, Pedemontana: dieci sindaci al Tar contro la variante della Tratta D Breve. Mancanza di dialogo contestata.I sindaci di dieci comuni lombardi, tra cui Vimercate e Agrate Brianza, hanno presentato ricorso al Tar contro l’approvazione della variante alla...