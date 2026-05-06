Giro di boa per la giunta Schifani all' Ars il giorno del giuramento per i tre nuovi assessori

Da palermotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolto all'Assemblea regionale siciliana il rito del giuramento dei tre nuovi assessori nominati dal presidente della regione lo scorso 29 aprile. La cerimonia ha visto i nuovi membri del governo regionale prestare formalmente giuramento prima di entrare ufficialmente in carica. La nomina e l'insediamento si inseriscono in un percorso di rinnovamento della giunta regionale iniziato con la decisione del presidente.

E' il giorno del giuramento dei nuovi assessori regionali, nominati dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, lo scorso 29 aprile. Oggi pomeriggio, alle 15, il passaggio nell'aula dell'Ars. Una mossa compiuta nel tentativo di serrare i ranghi e assicurare l'ultimo giro di boa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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