Giro di boa per la giunta Schifani all' Ars il giorno del giuramento per i tre nuovi assessori

Oggi si è svolto all'Assemblea regionale siciliana il rito del giuramento dei tre nuovi assessori nominati dal presidente della regione lo scorso 29 aprile. La cerimonia ha visto i nuovi membri del governo regionale prestare formalmente giuramento prima di entrare ufficialmente in carica. La nomina e l'insediamento si inseriscono in un percorso di rinnovamento della giunta regionale iniziato con la decisione del presidente.

E' il giorno del giuramento dei nuovi assessori regionali, nominati dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, lo scorso 29 aprile. Oggi pomeriggio, alle 15, il passaggio nell'aula dell'Ars. Una mossa compiuta nel tentativo di serrare i ranghi e assicurare l'ultimo giro di boa.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sicilia: giro di boa per la Giunta Schifani, giurano i nuovi assessoriE’ il giorno del giuramento dei nuovi assessori regionali , nominati dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, lo scorso 29 aprile. Leggi anche: Tre nuovi assessori in Giunta regionale: così Schifani rilancia la sua "squadra" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Kompatscher punta ad un incarico Onu. Giro di boa della legislatura; Sei Nazioni femminile: risultati e classifica al giro di boa. Gli highlights della terza giornata; Fumo: In 4 anni raddoppiato l’uso di sigarette elettroniche e tabacco riscaldato; Il giro di boa - Il commissario Montalbano - Play RSI. Sicilia: giro di boa per la Giunta Schifani, giurano i nuovi assessoriE’ il giorno del giuramento dei nuovi assessori regionali , nominati dal presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, lo scorso 29 aprile. Oggi ... gazzettadelsud.it Kompatscher punta ad un incarico Onu. Giro di boa della legislaturaSi aprono i giochi in vista della successione nel 2028. Per gli 80 anni dell’Accordo di Parigi attesi Mattarella e l’omologo austriaco (nella foto il presidente con Volker Tuerk, Alto commissario dell ... altoadige.it RTL 102.5. . RTL 102.5 è la radio partner del Giro D’Italia! Anche quest’anno, la radio più ascoltata d’Italia torna a seguire la corsa rosa e ad animare il percorso con la Carovana del Giro e nei villaggi Giroland! Dall’8 al 31 maggio, ci vediamo a ogni - facebook.com facebook “Damiano, sei un signore. Tutta l’Italia piange con te” L’impresa di Caruso sull’Alpe Motta nel 2021 è una delle pagine più belle della Corsa Rosa Mancano 3 giorni al Giro d’Italia 2026 x.com