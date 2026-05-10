Un nuovo film dal tono leggero e originale mescola elementi di giallo, atmosfere country e stile british, offrendo un’esperienza divertente e diversa dal solito. La pellicola si distingue per la sua ambientazione e la narrazione, creando un prodotto che si allontana dalle produzioni italiane, spesso criticate per la mancanza di valori trasmessi. La produzione ha suscitato interesse grazie alla sua proposta innovativa nel panorama cinematografico.

Ottimo cast, ambientazione elegante, vecchio stile nella perfetta campagna inglese, caratterizzazione dei personaggi tipizzante ma non eccessivamente macchiettistica, insomma ci sono tutti gli ingredienti a posto per un film ben riuscito e ben composto dove l'aspetto ludico-fanciullesco di un gregge di pecore come protagoniste non ne fa un film per bambini ma per tutti, famiglie incluse. Non portateci però bambini, ragazzi si ma non bambini come spesso errano i poco attenti genitori italiani che appena vedono delle pecore parlanti ci portano i figli di 4-5 anni che non possono apprezzare un film giallo che parla di sentimenti adulti, maturi e anche di morte.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Pecore sotto copertura": un giallo divertente e originale in un delizioso stile country e old british

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