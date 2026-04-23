L’uomo che sussurrava il thriller al gregge | Pecore sotto copertura Hugh Jackman nel giallo di campagna che unisce Babe e Knives Out

L’attore protagonista interpreta un personaggio che ama le pecore e preferisce vivere lontano dalla tecnologia. Il film, un thriller ambientato in campagna, combina elementi di racconti animali e mistero. La trama ruota attorno a un uomo che si muove tra greggi di pecore e situazioni enigmatiche, creando un intreccio tra il mondo rurale e il giallo. La pellicola si inserisce in un genere che unisce atmosfere di campagna e suspense.

Roma, 23 aprile 2026 – «La sua cosa preferita sul pianeta sono le pecore e non ha un cellulare che squilla nei momenti meno opportuni». Hugh Jackman infila una mano nella tasca del giacchetto, sorride, ed estrae il suo telefono per spegnerlo mentre parla di George Hardy, il pastore che interpreta in Pecore sotto copertura. Una commedia gialla – dal 7 maggio in sala – diretta da Kyle Balda (già regista di Minions ) e scritta da Craig Mazin partendo dal romanzo Three Bags Full di Leonie Swann. Un film che reinventa il genere mystery partendo dalla placida e colorata campagna inglese. Tutte le sere, dopo aver lavorato nella fattoria, George legge alle sue amate pecore romanzi gialli che loro, ne è convinto, non possono comprendere.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’uomo che sussurrava (il thriller) al gregge: “Pecore sotto copertura”, Hugh Jackman nel giallo di campagna che unisce “Babe” e “Knives Out” Notizie correlate Hugh Jackman incontra gli "attori" del nuovo film poliziesco Pecore sotto copertura con un biberon in manoHugh Jackman presenta Pecore sotto copertura raccontando con un video dal dietro le quinte un set cinematografico dove il crimine si indaga. Hugh Jackman e un mistero tra le pecore: il nuovo giallo di Emma ThompsonHugh Jackman si prepara a interpretare un ruolo insolito in una produzione che fonde l’animazione con la realtà, trasformando un celebre romanzo in...