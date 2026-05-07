I David, premi dedicati al cinema italiano, si sono svolti con alcuni momenti inaspettati e riconoscimenti per film che non sono quelli più annunciati. Nel frattempo, la serie “Pecore sotto copertura” ha concluso la sua prima stagione, attirando attenzione per alcune scelte narrative. La cerimonia ha visto anche la consegna di premi in diverse categorie, con alcune sorprese tra i vincitori.

Cosa è successo nella serata di premiazione dei David di Donatello, chi ha vinto, chi ha perso, perché e quanto ci si è annoiati da 1 a 10. Com’è questo Dracula, che non ha niente di quello che vi potreste immaginare, e di cosa parla il film che si intitola Pecore sotto copertura. Questa settimana abbiamo visto:Dracula di Radu JudeNoi due sconosciuti di Susanne BierPecore sotto copertura di Kyle Balda Un biopic tortuoso, un film molto animalista e uno di cui non dovete per forza capire tutto. Più un'intervista a Tony McNamara .🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come sono andati i David e “Pecore sotto copertura”

Notizie correlate

‘Pecore sotto copertura’: il nuovo trailer ufficiale con Huge JackmanDal 7 maggio nei cinema italiani con Eagle Pictures una commedia davvero insolita, dove a investigare su un omicidio non sono detective umani ma un...

Pecore sotto copertura, recensione: la bellezza di uscire dal greggeLa memoria, l'identità, le relazioni, la catarsi della morte e la scrittura di Craig Mazin.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello: trionfo de Le città di pianura con otto statuette; David di Donatello 2026 il 6 maggio in diretta tv da Cinecittà: le candidature; ‘Widow’s Bay’ è forse la migliore compilation dedicata a Stephen King di sempre.

Ascolti TV ieri mercoledì 6 maggio 2026: Tim Battiti Live Spring e Premio David di Donatello i programmi più vistiVediamo chi ha trionfato nella gara degli ascolti nella prima serata di ieri, e scopriamo tutti i dati auditel del 6 maggio 2026! msn.com

David di Donatello 2026, Aurora Quattrocchi e Matilda De Angelis sono le migliori attriciAurora Quattrocchi (protagonista) e Matilda De Angelis (non protagonista) sono le migliori attrici: chi ha vinto ai David di Donatello 2026 ... amica.it

Ludovica Nasti ha vinto il David di Donatello Rivelazioni come uno dei migliori talenti italiani. Un premio meritato per una giovane attrice che sta ottenendo successi al cinema, ma anche in fiction seguite come La Preside e Mina Settembre. Brava, bella e u - facebook.com facebook

L'attrice siciliana sul palco dei David di Donatello: il trionfo per “Gioia mia”, l’eleganza firmata Armani e un discorso che celebra il cinema e la sua magia senza tempo x.com