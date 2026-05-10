Recentemente si è appreso che a Pechino sarebbero stati sviluppati droni subacquei destinati a creare campi minati nel Pacifico. Questi dispositivi, invisibili agli occhi, potrebbero essere impiegati per bloccare le rotte marittime verso Taiwan. La presenza di tali sistemi aumenta il rischio per le navi mercantili che transitano nei corridoi minati, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte commerciali in quella regione.

? Domande chiave Come può un drone invisibile bloccare le rotte verso Taiwan?. Quali rischi corrono le navi mercantili nei corridoi minati?. Chi sarà responsabile se un peschereccio nasconde droni militari?. Come cambierà l'equilibrio del Pacifico con questo blocco tecnologico?.? In Breve Droni AJX002 posano venti mine per ogni singola missione operativa.. Obiettivo bloccare corridoi marittimi tra Giappone e Filippine nella prima catena di isole.. L'uso di pescherecci civili garantisce ambiguità operativa e difficoltà di attribuzione.. Il blocco costringerebbe gli USA a enormi investimenti logistici e finanziari per lo sminamento.. Pechino prepara droni subacquei AJX002 per posare fino a venti mine per missione e bloccare le rotte marittime della prima catena di isole nel Pacifico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pechino: droni subacquei per creare campi minati nel Pacifico

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