La US Navy sta rinnovando i propri programmi con l’obiettivo di rafforzare le capacità operative. Sono in fase di sviluppo droni subacquei autonomi di grandi dimensioni e si stanno riproponendo test con il railgun. Questi progetti indicano un’attenzione particolare a tecnologie avanzate in ambito militare, con un focus sui sistemi di combattimento e di sorveglianza.

La US Navy sta riportando in primo piano programmi che incidono sulla sua postura operativa. I veicoli subacquei autonomi extra-large avanzano, il railgun torna nelle prove di tiro e il segnale va oltre la novità dei singoli dossier. Prende forma una ricerca di capacità nuove, pensate per estendere presenza, portata e flessibilità in scenari sempre più esigenti. Il Dive-Xl e il programma Camp. La scelta di Anduril per il programma Camp va letta in questa chiave. La Marina e la Defense Innovation Unit (Diu) hanno selezionato l’azienda per sviluppare un veicolo subacqueo autonomo extra-large capace di operare anche in ambienti senza Gps, scendere oltre i 200 metri, restare immerso a lungo e depositare carichi sul fondale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Droni subacquei e railgun. Ecco su cosa sta puntando la US Navy

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