Peccioli Gravel Clinic Tre giorni su sterrate

Si è appena conclusa la prima edizione della Peccioli Gravel Clinic, un evento di tre giorni dedicato alla mountain bike sulle strade sterrate della Valdera. Durante l’iniziativa, trenta ciclisti provenienti da Italia, Svizzera, Olanda, Gran Bretagna, Irlanda e Stati Uniti hanno pedalato lungo percorsi naturali del territorio, che è stato attraversato e vissuto dal 30 aprile al 4 maggio. La manifestazione ha coinvolto appassionati di diverse nazionalità in un’esperienza di esplorazione e sport.

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Si è conclusa la prima edizione della Peccioli Gravel Clinic. Tre giorni in bicicletta sulle strade sterrate della Valdera, mentre dal 30 aprile al 4 maggio il territorio è stato vissuto ed esplorato dai 30 "corsisti" provenienti da Italia, Svizzera, Olanda, Gran Bretagna, Irlanda e Stati Uniti. Un format inedito in Italia, la prima Clinic dedicata al ciclismo gravel, che ha dimostrato di funzionare. Oltre un terzo dei partecipanti era composto da donne. Un segnale che il mondo della bicicletta sta cambiando e che il turismo lento, in sella a una bici gravel, è oggi un’esperienza che attrae un pubblico più ampio, più vario e sempre più femminile, per viaggi che possono essere anche in famiglia e che sempre più spesso vedranno le strade meno trafficate come via più efficace per vivere le proprie vacanze.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Peccioli Gravel Clinic. Tre giorni su sterrate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Peccioli è stata presentata la prima Gravel Clinic d’Italia. Notizie correlate Evento a Peccioli Prima Gravel clinic italianaA Peccioli tutto è pronto per il debutto della prima Gravel Clinic italiana, un evento innovativo che da oggi al 4 maggio trasformerà la Valdera nel... Il campione Paolo Bettini tra i protagonisti alla Peccioli Gravel ClinicManca poco alla prima edizione della Peccioli Gravel Clinic, in programma dal 30 aprile al 3 maggio tra le strade sterrate della Valdera.