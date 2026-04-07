Il campione Paolo Bettini tra i protagonisti alla Peccioli Gravel Clinic

Tra i protagonisti della prima edizione della Peccioli Gravel Clinic figura anche il campione Paolo Bettini, che prenderà parte all’evento in programma dal 30 aprile al 3 maggio nella zona della Valdera. L’iniziativa si svolgerà su strade sterrate e vedrà la partecipazione di vari appassionati e professionisti del settore. La manifestazione si svolgerà in quattro giorni, offrendo un’occasione di incontro e confronto nel mondo del ciclismo gravel.

Manca poco alla prima edizione della Peccioli Gravel Clinic, in programma dal 30 aprile al 3 maggio tra le strade sterrate della Valdera. Tra i protagonisti ci sarà Paolo Bettini, campione olimpico ad Atene 2004 e due volte campione del mondo, che la domenica 3 maggio guiderà la prova speciale 'Follow the Boss': 31,5 km al suo ritmo, per chi vuole mettersi alla prova. Le iscrizioni sono ancora aperte, con la formula di lancio della prima edizione."Sarò a Peccioli il 3 maggio per la prova di regolarità sui 30 chilometri - ha spiegato Bettini - è una bellissima iniziativa che mi prende il cuore, perché il gravel, soprattutto negli ultimi anni, è una vera esperienza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

A Peccioli la prima 'Gravel Clinic' d’Italia: format inedito, territorio d’eccezione, grandi nomi del ciclismoUn’esperienza di tre giorni per scoprire Peccioli in gravel: un mix tra escursioni e training con maestri della bici, enogastronomia e cultura E'...

Temi più discussi: Toscana - Il 12 aprile la Green Fondo Paolo Bettini apre il Campionato toscano Uisp di cicloturismo; Giro Express: Paolo Bettini racconta Treviso in una clip e scopre gli angoli più belli della città: Non l’avevo mai ammirata così bene; Gran Galà dello Sport, grande successo per la nona edizione al Teatro Mario Spina; Nova Eroica Prosecco Hills è già un successo: tutto esaurito.

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Bettini cerca sempre uno scatto. Sotto pressione e ridotti a numeri. Diamo molto più tempo ai giovani»Il ‘Grillo’ ricorda i tanti trionfi nel docufilm ‘Il cuore della corsa’. L’oro olimpico la vittoria che vale di più ... sport.quotidiano.net

Dal 1 al 3 maggio a Peccioli nasce la prima gravel clinic italiana: tre giorni tra teoria e uscite su sterrato per imparare davvero a viaggiare in bici. Con mentor come Francesco Casagrande, Paolo Bettini e tecnici specializzati, si lavorerà su guida, meccanica, nu - facebook.com facebook

#compleanno Atene 2004 #AUGURI a... Paolo Bettini (52 anni) x.com