Evento a Peccioli Prima Gravel clinic italiana

A Peccioli si tiene la prima Gravel Clinic italiana, un evento che si svolgerà fino al 4 maggio e vedrà coinvolta la Valdera. L'iniziativa si propone di riunire appassionati e professionisti del ciclismo in un appuntamento dedicato alla disciplina gravel, con attività e sessioni pratiche sul territorio locale. La manifestazione coinvolge diversi partecipanti e rappresenta un'occasione per promuovere il ciclismo nella regione.

A Peccioli tutto è pronto per il debutto della prima Gravel Clinic italiana, un evento innovativo che da oggi al 4 maggio trasformerà la Valdera nel cuore pulsante del ciclismo internazionale. Non si tratta di una competizione tradizionale, bensì di un’esperienza formativa immersiva, ispirata a modelli sportivi già consolidati all’estero, che accoglierà trenta partecipanti provenienti da Italia, Svizzera, Olanda e Gran Bretagna. Insieme agli appassionati si muoveranno anche diversi giornalisti stranieri, pronti a raccontare sui media europei i sentieri di un territorio che vanta già i titoli di Borgo dei Borghi 2024 e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Evento a Peccioli Prima Gravel clinic italiana Notizie correlate A Peccioli la prima 'Gravel Clinic' d’Italia: format inedito, territorio d’eccezione, grandi nomi del ciclismoUn’esperienza di tre giorni per scoprire Peccioli in gravel: un mix tra escursioni e training con maestri della bici, enogastronomia e cultura E'... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Evento a Peccioli Prima Gravel clinic italiana; Peccioli si prepara ad accogliere la prima Gravel Clinic italiana; Dal gravel al turismo accessibile, a maggio Peccioli rilancia la mobilità dolce; Si terra a Peccioli, il 2 maggio, Mobilità inclusiva, un evento volto a far conoscere mezzi innovativi e accessibili. Dal gravel al turismo accessibile, a maggio Peccioli rilancia la mobilità dolceUna giornata per provare sul campo come può cambiare la mobilità quando la sostenibilità incontra davvero l’inclusione. Venerdì 2 maggio, dalle 10:00 alle 17:00, nel piazzale antistante l’incubatore d ... greenreport.it A Peccioli una giornata dedicata alla mobilità accessibileIn occasione della prima Gravel Clinic, Comune di Peccioli e Belvedere S.p.A. promuovono un evento aperto a cittadini, associazioni e stampa per scoprire ... gonews.it PECCIOLI Le nuove frontiere della mobilità sostenibile a Peccioli e non solo. In occasione della prima Gravel Clinic, il Comune di... - facebook.com facebook