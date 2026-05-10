Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato da Giorgianni riguardo alle elezioni del PD a Messina. La decisione chiude la questione legale aperta dopo il voto di maggio. Restano ancora da chiarire quali soggetti potranno proporre nuovi ricorsi in futuro. Nel frattempo, le assessore coinvolte nelle polemiche sull’attacco di genere contro De Luca hanno risposto alle critiche, senza ulteriori sviluppi giudiziari.

? Domande chiave Chi potrà presentare un nuovo ricorso dopo le elezioni di maggio?. Come hanno risposto le assessore all'attacco di genere di De Luca?. Perché il PD messinese è diviso tra alleanze e opposizioni?. Quali conseguenze avrà la sentenza del Tar sulla battaglia di Giorgianni?.? In Breve Ricorso Giorgianni basato sulla legge 182 del 1991 per le dimissioni di Basile.. De Luca attacca Siracusano e Preventi con riferimenti all'uncinetto e alla calza.. Provenzano critica le divisioni interne tra Barbagallo e la corrente di Bonaccini.. Votazioni PD Messina fissate per i giorni 24 e 25 maggio.. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dall’ex magistrato Angelo Giorgianni riguardante le dimissioni di Basile, confermando la validità delle elezioni previste per il 24 e il 25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PD Messina: il Tar respinge il ricorso di Giorgianni sulle elezioni

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