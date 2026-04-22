Ricorso sulle elezioni comunali di Messina il Tar respinge il trasferimento e rimanda tutto a Catania

Il Tar ha respinto il ricorso riguardante le elezioni comunali di Messina, decidendo di rinviare la questione a Catania. La disputa legale si svolge tra le sedi giudiziarie di Catania e Palermo, mentre le elezioni comunali sono attualmente sospese in attesa di una decisione sulla richiesta di sospensiva del decreto di indizione delle votazioni. La situazione resta in attesa di un nuovo pronunciamento ufficiale.

Si muove tra Catania e Palermo il contenzioso sulle prossime elezioni comunali di Messina, che resta sospeso in attesa della decisione sulla sospensiva del decreto di indizione del voto. Un passaggio procedurale serrato ha visto il Tar di Palermo respingere l’eccezione sollevata dal Comune.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Catania, il Tar respinge il ricorso: trasferta vietata ai tifosi residenti in SiciliaIl Tar ha respinto il ricorso d’urgenza presentato dal Catania contro il divieto di trasferta per i tifosi residenti in Sicilia in occasione della... Referendum giustizia, il Tar respinge il ricorso sulle date del votoIl Tar del Lazio ha respinto il ricorso sulle date del referendum sulla riforma della giustizia proposto dai Comitati del Sì. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni Amministrative 2026 - Disponibilità scrutatori non iscritti all'Albo; L’ombra del Tar sulle elezioni a Lentini, notificato il ricorso del sindaco sfiduciato; Ricorso sull’esito delle elezioni amministrative ad Anzio, il Consiglio di Stato lo esaminerà il 17 settembre; Ricorso al Tar sulla sfiducia: possibile stop alle elezioni di maggio. Ricorso al Tar sulla sfiducia: possibile stop alle elezioni di maggioL’ex sindaco Lo Faro impugna la delibera di sfiducia e la nomina del commissario: segnalate «irregolarità gravi» ... lasicilia.it Catanzaro, ricorso sulle provinciali: contestata l’elezione di VescioRicorso al Tar sulle elezioni provinciali di Catanzaro: contestato un voto ritenuto riconoscibile che potrebbe ribaltare l’elezione di Lidia Vescio. catanzaroinforma.it Un ricorso contro la condanna inflitta a gennaio dalla Corte europea dei diritti dell’uomo all’Italia per la morte #RiccardoMagherini, avvenuta in Borgo San Frediano, nella notte del 3 marzo 2014, mentre l’uomo giaceva a pancia in giù, con sopra tre carabinieri - facebook.com facebook . @seriecofficial | Il CONI respinge il ricorso del Trapani: confermato il -7 in classifica x.com