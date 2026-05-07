Caccia allo straniero a Roma Termini | giovani di estrema destra picchiavano persone a caso per odio razziale
A Roma Termini, tre giovani sono stati denunciati dopo aver aggredito con spranghe persone straniere e senza dimora presenti nella stazione. Due di loro sono iscritti a un gruppo di estrema destra, mentre un minore è stato affidato a una comunità. Le autorità hanno riferito che le aggressioni sono avvenute in modo casuale e motivati da odio razziale. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli degli episodi.
Prendono di mira armati di spranghe persone straniere e senza fissa dimora alla stazione Termini. Denunciati tre giovani, minore trasferito in comunità: due di loro militano in un'organizzazione di estrema destra.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Buongiorno, per il ponte del 2 Giugno vorrei organizzarmi in solitaria un bel giro in Italia, spostamento in treno da Roma Termini. Avete consigli Stavo pensando il Friuli verso Trieste ma accetto altri consigli come stimolo. Grazie - facebook.com facebook