Caccia allo straniero a Roma Termini | giovani di estrema destra picchiavano persone a caso per odio razziale

A Roma Termini, tre giovani sono stati denunciati dopo aver aggredito con spranghe persone straniere e senza dimora presenti nella stazione. Due di loro sono iscritti a un gruppo di estrema destra, mentre un minore è stato affidato a una comunità. Le autorità hanno riferito che le aggressioni sono avvenute in modo casuale e motivati da odio razziale. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli degli episodi.