Caccia allo straniero a Roma Termini | giovani di estrema destra picchiavano persone a caso per odio razziale

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma Termini, tre giovani sono stati denunciati dopo aver aggredito con spranghe persone straniere e senza dimora presenti nella stazione. Due di loro sono iscritti a un gruppo di estrema destra, mentre un minore è stato affidato a una comunità. Le autorità hanno riferito che le aggressioni sono avvenute in modo casuale e motivati da odio razziale. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli degli episodi.

Prendono di mira armati di spranghe persone straniere e senza fissa dimora alla stazione Termini. Denunciati tre giovani, minore trasferito in comunità: due di loro militano in un'organizzazione di estrema destra.🔗 Leggi su Fanpage.it

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