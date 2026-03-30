Da sette mesi, i pazienti emodializzati e trapiantati aspettano i rimborsi previsti dalla legge regionale per le spese di trasporto. La mancanza di comunicazioni ufficiali rende incerto il momento in cui i fondi saranno disponibili, generando preoccupazione tra le persone coinvolte. La protesta di un’associazione di tutela dei pazienti evidenzia questa situazione di attesa prolungata.

Aspettano i rimborsi per le spese di trasporto degli ultimi 7 mesi i pazienti emodializzati e trapiantati e, ad oggi, non è chiaro quando saranno erogati. A denunciare quanto accade nella Asl Lanciano Vasto Chieti è la Fintred (Federazione italiana nefropatici trapiantati di rene e donatori) odv Chieti. Già da dicembre 2025, la presidente della Fintred odv Chieti, Stefania Fasciani, ha inviato numerosi solleciti all'azienda sanitaria, tramite mail, comunicazioni telefoniche e, infine, il 26 marzo scorso, tramite una Pec indirizzata alla Asl e al dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. Tuttavia, lamenta, non ci sono stati riscontri: “I rimborsi delle spese di trasporto spettanti ai pazienti emodializzati e trapiantati - lamenta - risultano ancora in attesa di risposta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - I pazienti emodializzati e trapiantati aspettano da 7 mesi i rimborsi garantiti da una legge regionale: la protesta di Fintred odv

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