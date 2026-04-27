In casa 190 chili di hashish una pistola e oltre 80mila euro in contanti | 20enne arrestato a Treviglio

Nella mattina del 23 aprile, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Crema hanno arrestato un giovane di 20 anni a Treviglio. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati 190 chili di hashish, una pistola e oltre 80mila euro in contanti. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’indagine legata a traffico di droga e attività illecite.

La mattina del 23 aprile scorso, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Crema hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione di arma clandestina un uomo di 20 anni, con precedenti di polizia a carico, perché trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e di un’ingente quantità di stupefacenti. Infatti, oltre all’arma, in casa e in cantina aveva ben 190 chilogrammi di hashish, quasi un chilogrammo di cocaina. I militari della Compagnia di Crema avevano avuto notizia che in un’abitazione di un uomo di Treviglio potesse esserci la presenza di un’arma e di stupefacente, in quanto luogo di residenza di un giovane che era sfuggito durante una precedente attività di indagine che aveva portato all’arresto di un altro uomo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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