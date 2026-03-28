Nel pomeriggio di sabato 28 marzo, un incendio si è sviluppato in una palazzina di cinque piani in via Menabrea, zona Maciachini a Milano. Le fiamme hanno causato il crollo di parte del tetto, portando all’evacuazione di tutti i residenti presenti nell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza l’area.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le fiamme divampano nel pomeriggio in zona Maciachini. Nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, un incendio è scoppiato all’interno di una palazzina di cinque piani in via Menabrea, a Milano. Il rogo avrebbe avuto origine in un appartamento situato al quarto piano, per poi estendersi rapidamente anche al livello superiore. Crolla una porzione del tetto dello stabile. A causa della violenza delle fiamme, una parte del tetto dell’edificio è collassata, aumentando i rischi strutturali e rendendo necessario un intervento immediato per mettere in sicurezza l’area. Evacuazione completa dei condomini. Per precauzione, tutti i residenti dello stabile sono stati evacuati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incendio in una palazzina, paura a Milano: cede parte del tetto, evacuati tutti i residenti

Articoli correlati

Paura a Milano: incendio in una palazzina, crolla parte del tettoLe fiamme sono divampate al quarto piano di una palazzina e hanno avvolto il sottotetto in pochi minuti: sei squadre dei vigili del fuoco in via...

Scoppia un incendio in un palazzo di 5 piani a Milano: crollata parte del tetto, evacuati i residentiUn incendio è scoppiato in un appartamento di una palazzina di via Menabrea a Milano nel pomeriggio del 28 marzo.

Incendio Crans-Montana, trasportati all'Ospedale Niguarda di Milano 3 feriti italiani

Contenuti e approfondimenti su Incendio in una palazzina paura a...

Temi più discussi: Anzio, incendio in una palazzina: due feriti; Voghera, incendio in una palazzina: sgomberate una ventina di famiglie; Incendio in una palazzina, il fumo invade tre piani: salvati un anziano e altre tre persone in strada del Prato; Incendio a Principe: palazzo evacuato, mamma e bambini intossicati.

Scoppia un incendio in un palazzo di 5 piani a Milano: crollata parte del tetto, evacuati i residentiUn incendio è scoppiato in un appartamento di una palazzina di via Menabrea a Milano nel pomeriggio del 28 marzo ... fanpage.it

Milano, incendio in un palazzo in via Menabrea. Crollata parte del tettoUn incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, 28 marzo, in una palazzina in via Luigi Menabrea a Milano, in zona Farini-Maciachini. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente in un appartamento de ... tg24.sky.it

+++ Ultima ora +++ Incendio a Roma, nube nera avvolge due municipi. "Abbiamo sentito esplosioni" Link nei commenti - facebook.com facebook

Incendio a Roma, nube nera avvolge due municipi. "Abbiamo sentito esplosioni" ift.tt/e6a7pym x.com