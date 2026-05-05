A San Filippo del Mela, un incendio si è sviluppato all’interno di una abitazione portando all’evacuazione di tutti i residenti. Le fiamme hanno coinvolto l’immobile senza estendersi alle case circostanti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si indaga sul surriscaldamento del camino, che potrebbe aver provocato lo scoppio. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il fuoco a non distruggere le case vicine?. Perché il surriscaldamento del camino è scoppiato proprio in quel momento?. Chi dovrà valutare se i proprietari possono rientrare in casa?. Quali rischi nascondono i vecchi camini nelle case del borgo?.? In Breve Incendio scoppiato ieri sera intorno alle 21:30 in via Nazionale Corriolo.. Causa individuata nel surriscaldamento del camino all'interno dell'abitazione privata.. Intervento congiunto dei Vigili del Fuoco di Milazzo e Messina.. Carabinieri sul posto per accertamenti tecnici e verifica danni strutturali.. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Nazionale Corriolo a San Filippo del Mela per un incendio scoppiato ieri sera intorno alle 21:30 in una casa privata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Filippo del Mela: rogo in una casa, evacuati tutti i residenti

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