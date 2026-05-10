Paul Magnier | Ho scelto bene il tempo per partire avevo più gamba

Nella terza tappa del Giro d’Italia 2026, il ciclista francese ha ottenuto una doppietta, vincendo al fotofinish la volata sul traguardo di Sofia. Dopo aver dichiarato di aver scelto il momento giusto per partire, ha conquistato la seconda vittoria in tre giorni alla corsa rosa. La tappa si è conclusa con un arrivo molto serrato, che ha premiato la strategia e la resistenza del corridore.

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È doppietta per Paul Magnier nella terza tappa del Giro d’Italia 2026. Il francese vince al fotofinish la volata sul traguardo di Sofia e firma la seconda vittoria in tre giorni alla Corsa Rosa. La maglia ciclamino segue l’azione anticipata di Milan, parte al momento giusto e fa valere tutta la sua potenza fino all’arrivo. Per il classe 2004 della Soudal Quick Step si tratta della 28esima vittoria in carriera. Jonathan Milan (Lidl-Trek) forse partito troppo presto, deve accontentarsi della seconda posizione dietro al talento transalpino. Completa il podio di giornata l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). Chiude quinto Matteo Malucelli (XDS Astana).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paul Magnier: “Ho scelto bene il tempo per partire, avevo più gamba” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inzaghi: “Non ho scelto l’Arabia per i soldi, non avevo bisogno di denaro”Intervistato dal quotidiano la Libertà, Simone Inzaghi è ritornato sulla sua scelta di andare ad allenare in Arabia Saudita. Leggi anche: Lukaku: “Non sto bene, ho un’infiammazione e liquido alla gamba” Argomenti più discussi: A Burgas fa festa Paul Magnier: è francese la prima Maglia Rosa; Brutta caduta di massa nello sprint che manda in rosa Magnier; La rosa di Magnier, la profezia di Bramati. Il Giro inizia così; Giro d'Italia, l'interpretazione di Paul Magnier.