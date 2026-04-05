In un'intervista al quotidiano La Libertà, l’allenatore ha chiarito di non aver preso la decisione di trasferirsi in Arabia Saudita per motivi economici, affermando di non averne bisogno. La sua scelta di lasciare l’Italia per allenare all’estero è stata oggetto di discussione, ma lui ha ribadito di aver agito senza motivazioni legate ai soldi. La conversazione si è concentrata sulla sua esperienza recente e sulle ragioni dietro questa decisione professionale.

Intervistato dal quotidiano la Libertà, Simone Inzaghi è ritornato sulla sua scelta di andare ad allenare in Arabia Saudita. Le parole di Inzaghi. L’ex Inter commenta così l’idea di allenare la Nazionale: “Mi sento onorato, ma sto bene qui e ho ancora un anno di contratto con l’Al Hilal. Mi dispiace molto che l’Italia non partecipi ai Mondiali per la terza volta consecutiva: mi sento italiano al cento per cento e mio fratello ha persino vinto un Mondiale. Sono convinto che il calcio italiano si riprenderà presto, lo seguo sempre con grande attenzione. Detto questo, ho lasciato il calcio italiano per diversi motivi.” Sui motivi per cui ha lasciato il calcio italiano: “Che sia andato via per soldi? No, non è così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Inzaghi: “Non ho scelto l’Arabia per i soldi, non avevo bisogno di denaro”

Inzaghi fa chiarezza: «Non ho scelto l’Arabia Saudita per i soldi, avevo un’esigenza precisa. Io CT dell’Italia? Lusingato ma…»di Alberto PetrosilliInzaghi è tornato sui motivi che l’hanno spinto a scegliere l’Arabia Saudita allontanando le voci che lo vorrebbero come CT...

Inzaghi: "In Arabia non sto bene... di più. Via dall'Inter per soldi? No, non ne avevo bisogno"Non ha chiesto di tornare in Italia, Simone Inzaghi, spegnendo le (50) candeline a 5.

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