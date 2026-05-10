Paul Bowles Il mito multicolore di Tangeri capitale di ogni decadenza Un profilo breve ma intenso
Tangeri, situata nel bacino mediterraneo, si trova in una posizione strategica e privilegiata. Da circa vent’anni, questa città attira persone di diverse nazionalità che vivono ai margini della società, spesso in modo irregolare o nomade. La sua atmosfera unica ha ispirato scrittori e artisti, contribuendo a creare un’immagine di città dai molteplici volti e contraddizioni. La città rappresenta un centro di decadenza e di incontri tra culture diverse.
Occupando nel bacino mediterraneo una situazione speciale, alquanto privilegiata, Tangeri è da un quarto di secolo circa un polo d’attrazione per nomadi, irrequieti, irregolari di ogni nazione. Accanto alla città araba, abbastanza pittoresca ma non dissimile da molte altre del Marocco e dell’Algeria, è sorta gradualmente una città americano-europea di stile moderno con larghi viali, piazze, ville sulle alture in riva al mare, grandi stabili per gli uffici, le banche, alberghi d’ogni categoria, negozi e caffè. Il centro degli interessi è rimasto ancora il Piccolo Zoco, una piazzetta contornata da caffè ai piedi della Casbah, dove di giorno e di notte, a tutte le ore ferve un’insolita animazione.🔗 Leggi su Lanazione.it
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