Paul Bowles Il mito multicolore di Tangeri capitale di ogni decadenza Un profilo breve ma intenso

Tangeri, situata nel bacino mediterraneo, si trova in una posizione strategica e privilegiata. Da circa vent’anni, questa città attira persone di diverse nazionalità che vivono ai margini della società, spesso in modo irregolare o nomade. La sua atmosfera unica ha ispirato scrittori e artisti, contribuendo a creare un’immagine di città dai molteplici volti e contraddizioni. La città rappresenta un centro di decadenza e di incontri tra culture diverse.

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Occupando nel bacino mediterraneo una situazione speciale, alquanto privilegiata, Tangeri è da un quarto di secolo circa un polo d’attrazione per nomadi, irrequieti, irregolari di ogni nazione. Accanto alla città araba, abbastanza pittoresca ma non dissimile da molte altre del Marocco e dell’Algeria, è sorta gradualmente una città americano-europea di stile moderno con larghi viali, piazze, ville sulle alture in riva al mare, grandi stabili per gli uffici, le banche, alberghi d’ogni categoria, negozi e caffè. Il centro degli interessi è rimasto ancora il Piccolo Zoco, una piazzetta contornata da caffè ai piedi della Casbah, dove di giorno e di notte, a tutte le ore ferve un’insolita animazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paul Bowles. Il mito multicolore di Tangeri, capitale di ogni decadenza. Un profilo breve ma intenso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Breve ma intenso: il romanticismo concentrato di Bruno MarsEsce The Romantic, un album tutto suonato che privilegia la qualità sulla quantità. Le 8 malattie che puoi combattere con un allenamento breve ma intensoPochi minuti di sport al giorno, breve ma intenso, possono ridurre il rischio di ammalarsi di ben 8 patologie gravi: lo ha spiegato uno studio...