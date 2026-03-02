Breve ma intenso | il romanticismo concentrato di Bruno Mars

Esce The Romantic, un album tutto suonato che privilegia la qualità sulla quantità. 31 minuti e 9 canzoni È un “latin pop affair” il primo album di Bruno Mars dopo dieci anni. Coprodotto da Mars con D’Mile, e realizzato con Anderson.Paak, The Romantic è è un disco d’altri tempi. Che suona benissimo tra brillanti contrappunti di ottoni, ritmi di conga e arrangiamenti vocali raffinatissimi. Un album decisamente old school anche per la scelta di puntare all’essenziale privilegiando la qualità sulla quantità: 31 minuti e 9 canzoni. Il disco è molto bello ed è un piacere ascoltarlo nella sua interezza perdendosi nei meandri dei molteplici roferimenti alla musica degi anni Sessanta e Settanta: da Curtis Mayfield agli O’Jays, e poi la Motown e il soul psichedelico. 🔗 Leggi su Panorama.it

Bruno Mars conferma di aver terminato il nuovo album
Il 5 gennaio, Bruno Mars ha pubblicato sui social media la notizia che i fan aspettavano da tanto, tantissimo tempo: «Il mio album è pronto».

