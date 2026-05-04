Fiab critica la mobilità di Arezzo | Incentiva solo il traffico Ecco il documento per il futuro sindaco

La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha espresso critiche sulla gestione della mobilità urbana ad Arezzo, accusando le politiche attuali di favorire soltanto l’aumento del traffico veicolare. Recentemente è stato diffuso un documento che illustra le proposte per il futuro sindaco, evidenziando come l’immagine della città rappresenti i problemi legati alla gestione dei mezzi privati e alla mancanza di politiche adeguate in questo settore.

C'è un'immagine che sintetizza i problemi di gestione dei mezzi privati in una città come quella di Arezzo e che avrebbero bisogno di adeguate politiche. È quella scattata in un giorno qualsiasi nei pressi della scuola media Vasari. Auto parcheggiate nella pista ciclabile in ogni luogo possibile.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Mobilità, anche il Sindaco di Sansepolcro, oltre al Presidente della Provincia di Arezzo, sostengono la petizione del CorsaroArezo, 28 febbraio 2026 – Anche il Sindaco di Sansepolcro, oltre al Presidente della Provincia di Arezzo, sostengono la petizione del Corsaro. Leggi anche: Il nodo del traffico caos. Innovazione civica per la mobilità urbana . Ecco il piano Tempestini Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: FIAB Arezzo chiede risposte sulle proposte di mobilità urbana ai candidati sindaco di Arezzo; Solenne bocciatura del progetto del Comune di riqualificazione di via Feltre. Le proposte di modifica; CHIAMPO SEMPRE PIÙ CICLABILE: BANDIERA GIALLA FIAB E NUOVI INVESTIMENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE. Elezioni, appello di Fiab per una città più ciclabile. Dai percorsi protetti alle zone 30 gli impegni chiesti ai candidati a sindacoElezioni, città da migliorare e biciclette. Arriva da Fiab un documento per i candidati a sindaco per le amministrative del 24 e 25 maggio dal titolo Una mobilità delle persone – Proposte di Fiab Are ... corrierediarezzo.it Fiab, 80% spazio urbano per auto, incentivare bici e Città 30L'80% dello spazio urbano è solo a vantaggio delle auto private; una tendenza da invertire promuovendo il modello Città 30 e incentivando gli spostamenti in bicicletta. E' questo l'obiettivo di Fiab ... ansa.it “La città che vogliamo”: questo il claim della Critical Mass del primo maggio a Belluno. Un lungo serpentone di cittadini di ogni età in bicicletta ha attraversato ieri la città: famiglie con bambini, studenti, lavoratori, tutti uniti nel rivendicare una città delle persone. - facebook.com facebook